ЛНР заявила о наличии украинских диверсантов в нейтральной зоне в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (24)

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков продолжают осуществлять свою деятельность в нейтральной зоне на линии соприкосновения в Донбассе.

"Диверсионно-разведывательные группы действуют постоянно со стороны ВС Украины, но на данный момент они находятся в "серой зоне", — заявил Марочко.

По его словам, на линии соприкосновения отмечена активная работа беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, ведущих разведку местности.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.