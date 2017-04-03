ЛНР заявила о наличии украинских диверсантов в нейтральной зоне в Донбассе

ЛУГАНСК, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что диверсионно-разведывательные группы украинских силовиков продолжают осуществлять свою деятельность в нейтральной зоне на линии соприкосновения в Донбассе.
По его словам, на линии соприкосновения отмечена активная работа беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков, ведущих разведку местности.
Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.