Украинский Альфа-банк осудил нападение на свое отделение в Одессе

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украинский Альфа-банк осудил нападение на его отделение в Одессе, оно уже возобновило работу, в результате инцидента никто не пострадал, следует из заявления пресс-службы банка, распространенного в понедельник.

Радикалы на Украине с зимы регулярно проводят акции по блокировке отделений российских банков, требуя их ухода с украинского рынка. В понедельник одесские СМИ сообщили, что представители украинской праворадикальной структуры "Автомайдан" заблокировали работу одного отделения Альфа-банка на улице Пушкинской и двух отделений Сбербанка на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе.

"Альфа-банк Украина осуждает акты вандализма в отношении отделений банка в Одессе сегодня. Никто из клиентов и сотрудников банка не пострадал. На данный момент все отделения банка работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В пресс-службе вновь напомнили, что Альфа-банк Украина работает в правовом поле Украины, выполняет все требования Нацбанка страны. Также в пресс-службе заявили, что Альфа-банк Украина не является банком с российским государственным капиталом, против которых в марте были введены санкции.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.