ОБСЕ заявляет о вмешательстве партий в подсчет голосов на выборах в Армении

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости. Миссия наблюдателей ОБСЕ, работавшая на парламентских выборах в Армении, зафиксировала случаи, когда представители политических сил, участвующих в выборах, пытались вмешиваться в процесс подсчета голосов, заявил РИА Новости координатор краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению выборами в парламент Армении Игнасио Санчес Амор.

"Что касается подсчета голосов, мы заметили, что было вмешательство представителей партий в процесс подсчета", — сказал Амор.

По его словам, эта претензия отражена в заявлении, которую подготовила миссия наблюдателей.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.