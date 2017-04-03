В Афганистане ликвидировали не менее 27 боевиков

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Не менее 27 боевиков были ликвидированы в провинции Нангархар на востоке Афганистана, среди них – один из лидеров террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), передает агентство Khaama Press.

Представитель местной полиции сообщил агентству, что операция, в ходе которой были ликвидированы 11 боевиков, проводилась в районе Ачин.

Кроме того, сообщается, что в результате авиаудара, нанесенного вооруженными силами США, были уничтожены еще 16 боевиков, один из которых был лидером ИГ*, известным как Фарук (Farooq).

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.