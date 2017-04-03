Наблюдатели заявили о случаях подкупа избирателей на выборах в Армении

ВЕНА, 3 апр — РИА Новости. Международные наблюдатели заявляют о случаях подкупа избирателей и давления на госслужащих в ходе парламентских выборов в Армении.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. Они стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.

Как следует из распространенного пресс-службой ОБСЕ заявления, в целом парламентские выборы 2 апреля в Армении прошли хорошо, основные свободы соблюдались.

"Новая избирательная процедура была сложной и не всегда понималась избирателями. Тем не менее персонал избирательных участков прилагал большие усилия для обеспечения плавного хода процесса. К сожалению, этот процесс был подорван достоверной, повторяющейся информацией о покупке голосов, запугивании избирателей, особенно государственных служащих в школах и больницах, а также сотрудников частных компаний, и злоупотребления административными должностями", — приводятся в заявлении слова главы делегации наблюдателей от Европейского парламента Хейди Хауталы.

По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.