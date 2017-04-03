На Украине задержали учительницу, рассказавшую российским СМИ о Дебальцево

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Правоохранительные органы города Марьинка Донецкой области задержали бывшую учительницу русского и украинского языков в Дебальцево, которая снялась в сюжете НТВ в 2015 году. Об этом в Facebook сообщил глава регионального управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

<br>

По его словам, на "слишком нервничающую женщину" обратили внимание во время проверки документов. Выяснилось, что это жительница Донецкой области 1951 года рождения Галина Семич, которая "выступала на российском телевидении с резкими обвинениями против Вооруженных сил Украины".

"Крайне удивляет, что получая пенсию от боевиков ДНР, она поехала к отцу в Павлоград для оформления пенсии за счет украинских налогоплательщиков", — добавил Аброськин.

Он пояснил, что во время разговора с сотрудниками правоохранительных органов женщина отрицала оскорбительные высказывания по отношению украинских военных, объясняя их "коварством российских СМИ". Будут ли Семич предъявлены какие-то обвинения, он не уточнил, добавив, что пусть ее слова "останутся на ее совести".

Согласно статье 110 уголовного кодекса Украины, умышленные действия, совершаемые с целью изменения границ территории или государственной границы страны, а также публичные призывы к совершению таких действий, наказываются ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.