Украина попросила помощи у 14 стран в расследовании убийства Шеремета

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украина обратилась к 14 странам за международно-правовой помощью в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, заявил заместитель главы Нацполиции Украины Александр Вакуленко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство".

"Мы обратились за международно-правовой помощью к 14 странам, отправили соответствующие поручения через генеральную прокуратуру. Пока мы не получили информацию, думаю, что будет неуместно и излишне говорить, в какие страны и относительно чего направлены поручения", — цитирует в понедельник слова Вакуленко интернет-издание "Лига.net".