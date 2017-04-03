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В мире

"Позорный пшик": в Москве отреагировали на обвинения Польши по Ту-154

14:0503.04.2017
(обновлено: 14:09 03.04.2017)
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Обломки польского правительственного самолета Ту-154 на охраняемой площадке аэродрома в Смоленске. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Генпрокуратура Польши обвинила российских диспетчеров и "третье лицо" в умышленном провоцировании авиакатастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году. В Кремле эти претензии отвергли, заявив, что "работа продолжается". В свою очередь, в Совфеде считают, что позиция Варшавы закончится "позорным пшиком".

Премьер-министр Польши Беата Шидло. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Самолет польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни, в том числе Лех Качиньский с супругой и ряд официальных лиц. Все они погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет о результатах технического расследования. МАК установил, что причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром. Кроме того, эксперты отметили недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Диспетчеры и "третье лицо"

Председатель Европейского Совета Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
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С обвинениями в адрес российских диспетчеров выступил заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек. Также он упомянул о некоем "третьем лице", которого подозревают в причастности к крушению самолета Качиньского.

"Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей", — заявил Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

По словам польского чиновника, Варшава намерена обратиться к Москве с запросом о помощи для допроса авиадиспетчеров.

В Кремле с обвинениями не согласны

Обломки польского правительственного самолета Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости. Олег Минеев
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Обвинения польской прокуратуры уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова, Москва не согласна с позицией Варшавы.

"Позиция хорошо известна: занимаются этим делом наши следственные органы… Безусловно, обстоятельства этой трагедии, этой катастрофы, уже достаточно серьезно исследованы, изучены, и, конечно, соглашаться с такими выводами не представляется возможным", — заявил Песков журналистам.

По его словам, работа по расследованию причин крушения президентского самолета будет продолжаться.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что обвинения Варшавы носят заказной характер.

"Я думаю, это абсолютно безответственное обвинение, и ничего кроме пшика позорного они не получат. Я думаю, просто будет политический скандал", — заявил Джабаров в эфире радио Sputnik.

"Польша давно идет во главе русофобских кампаний, она подтягивает сюда и прибалтийские республики — Латвию, Литву, Эстонию. Я думаю, что заместитель генерального прокурора Польши теперь просто должен подать в отставку, после таких обвинений, он должен за это понести ответственность. Ведь рано или поздно будет доказано, что это полная чушь", — добавил сенатор.

Спор из-за обломков

Варшава также добивается выдачи обломков президентского борта. В середине января замглавы польского МИД Конрад Шиманьский заявил, что власти страны намерены поставить этот вопрос не только в переговорах с Россией, но и вынести его на международное обсуждение.

Польша. Архивное фото
© AP Photo/ Alik Keplicz
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"Ситуация за многие месяцы и годы законсервировалась в такой ситуации, которая для Польши очень неблагоприятна. Не только с точки зрения достоинства, но и с точки зрения международного и политического права… Было время, когда можно было в большей степени влиять на эту ситуацию", — заявил тогда дипломат в эфире телеканала Polsat.

Вопроса расследования крушений Ту-154 в конце прошлого года коснулся российский президент Владимир Путин.

"Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолета им нужны", — отметил он на ежегодной пресс-конференции.

Тогда же Путин призвал прекратить спекуляции на этот счет.

"Все же ясно. Что спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо это использовать для какого-то нагнетания межгосударственных отношений. Там и так все понятно", — подытожил российский лидер.

В российском посольстве в Польше отмечали, что Москва не ограничивает польским следователям доступ к обломкам самолета.

Обломки самолета польского президента Леха Качиньского. Архивное фото
© AP Photo/ Mikhail Metzel
В Польше смоленскую катастрофу назвали "политическим инструментом"
"Они могут в любой момент приехать в Россию и работать с ними",- рассказали в конце прошлого года в дипмиссии.

Тогда же российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что обломки будут возвращены Польше только после окончания следствия.

"Мы не можем завершить расследование потому, что с польской стороны остаются вопросы. Польские правоохранители говорят о том, что по-прежнему ищут ответы на вопросы, которые у них остаются. Мы готовы работать и искать эти ответы вместе", — отмечал Андреев.

"Политический инструмент"

В самой Польше также нет единства вокруг расследования смоленской трагедии. Так, например, в середине февраля экс-глава Службы военной контрразведки (SKW) Петр Пытел заявил, что катастрофа стала для Варшавы "политическим инструментом".

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AFP 2017/ Marek Jezierski
Чудак на букву М. Министр обороны Польши лишил президента военной тайны
"Господин генерал, вы умный человек. Вы знаете, что смоленское покушение — это только политический инструмент", — заявил Пытел в эфире телеканала TVN24, обращаясь к главе Минобороны Антони Мачеревичу.

Польский министр обороны известен своими агрессивными высказываниями. Ранее он предложил альянсу "отпугивать Россию от безрассудных агрессивных шагов", а Москву называл "самой большой угрозой миру". При этом чиновник утверждал, что для сдерживания "российской агрессии" достаточно одного батальона НАТО.

Мачеревич также не раз выступал с громкими заявлениями по поводу расследования крушения смоленской авиакатастрофы.

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