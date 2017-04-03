Слуцкий прокомментировал победу Вучича на выборах в Сербии

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что после прихода к власти в Сербии Александра Вучича сохранится неизменным курс на развитие российско-сербского диалога.

"Победа действующего премьер-министра Сербии Александра Вучича несет стабильность в традиционно дружественных отношениях с Россией. Сербия — наш стратегический партнер на Балканах. Поэтому мы рассчитываем, что при приходе к власти нового главы государства неизменно сохранится курс на развитие российско-сербского диалога", — сказал Слуцкий журналистам.

"Что касается фактора евроинтеграции, последовательным сторонником которой является Александр Вучич, то, уверен, он не является препятствием для развития отношений с Россией. Наоборот, чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас", — отметил парламентарий.

Он также выразил надежду на то, что при возможном вступлении Сербии в Евросоюз, Белград продолжит выступать за расширение контактов ЕС с Москвой.