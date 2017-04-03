Ле Пен опередит Макрона в первом туре президентских выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен снова опережает всех соперников в первом туре президентской гонки, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные опроса компании OpinionWay.

Согласно данным опроса, в первом туре голосования Ле Пен наберет 25% голосов избирателей. С отрывом в один процентный пункт за ней идет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон. На третьем месте — экс-премьер Франсуа Фийон с 19% голосов.

По данным предыдущего опроса, опубликованным в минувшую пятницу, Ле Пен и Макрон набирали по 24% голосов. Положение Фийона за выходные не изменилось.

Прогнозы на второй тур также остались прежними. Согласно им, Ле Пен ожидает поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.

Опрос проводился в период с 31 марта по 2 апреля. Участие в нем приняли 1624 совершеннолетних граждан Франции, внесенных в списки избирателей. Погрешность составляет от 1,1 до 2,5 процентных пункта.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

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