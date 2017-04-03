Турецкие военные корабли зашли в порт Одессы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Два корабля ВМС Турции прибыли в порт украинской Одессы с дружественным визитом, сообщил в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Сегодня, 3 апреля, в порт Одессы с дружественным визитом прибыли корабли военно-морских сил Турецкой Республики — фрегат TCG "GAZIANTEP” и корвет TCG "HEYBELIADA”. Корабли ошвартовались возле одного из причалов морского вокзала Одесского филиала госпредприятия "Администрация морских портов Украины”. Согласно программе визита, 3 и 4 апреля одесситы и гости города смогут посетить корабли с экскурсиями", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в понедельник командование отряда и командиры кораблей осуществили протокольные визиты к командованию ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации. Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности, экскурсию по городу.

Ранее, 17 марта, в порт Одессы заходили корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2, а на минувшей неделе в порт зашел ракетный фрегат ВМС Франции "Лафайет".