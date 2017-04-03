Турецкие военные корабли зашли в порт Одессы

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Два корабля ВМС Турции прибыли в порт украинской Одессы с дружественным визитом, сообщил в понедельник пресс-центр командования ВМС ВС Украины.
Сообщается, что в понедельник командование отряда и командиры кораблей осуществили протокольные визиты к командованию ВМС ВС Украины и Одесской областной государственной администрации. Программа пребывания кораблей в Одессе также предусматривает культурную программу для членов экипажей турецких кораблей, в частности, экскурсию по городу.
Ранее, 17 марта, в порт Одессы заходили корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2, а на минувшей неделе в порт зашел ракетный фрегат ВМС Франции "Лафайет".