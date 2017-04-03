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В мире

СМИ: британец намерен проехать на велосипеде вокруг света за 80 дней

13:2703.04.2017
(обновлено: 13:29 03.04.2017)
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Мужчина на велосипеде. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Британский спортсмен Марк Бомонд намерен за 80 дней совершить кругосветное путешествие на велосипеде и побить мировой рекорд, сообщает газета Guardian.

Путешественник Сергей Лукьянов
© Фото: аккаунт "Сергей Лукьянов - пешком вокруг света" в Facebook
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В седле британец планирует провести 75 дней, три дня он намерен потратить на перелеты и оставить еще несколько дней на случай возникновения непредвиденных обстоятельств. Каждый день, как предполагается, велосипедист будет проезжать 240 миль (386 километров), общая протяженность маршрута составит 18 тысяч миль (около 29 тысяч километров).

Свое путешествие Бомонд планирует начать в Париже 2 июля. Оттуда он направится в Пекин через Польшу, Литву, Россию и Монголию. Затем он намерен пересечь Австралию, Новую Зеландию и США. В понедельник велосипедист отправляется в пробную поездку по британскому побережью, в ходе которой хочет проехать около 3,5 тысячи миль (около 5,6 тысячи километров).

"Я мечтал об этом многие годы", — признался велосипедист. "Это кульминация последних двух десятилетий, с того времени, когда я двенадцатилетним мальчиком катался на велосипеде по Шотландии. Я хотел бы этим путешествием придать уверенность людям, чтобы они бросили вызов своим возможностям, чтобы молодые люди, в частности, остановились и подумали: "А как выглядят мои 80 дней?", — добавил он.

Ранее Бомонд уже совершал кругосветное путешествие на велосипеде, в 2008 году он побил мировой рекорд, проехав вокруг света за 195 дней. Текущий рекорд установил новозеландский спортсмен Эндрю Николсон в 2015 году, когда обогнул земной шар на велосипеде за 123 дня.

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