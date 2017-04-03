В Одессе радикалы заблокировали три отделения Сбербанка и Альфа-банка

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Представители украинской праворадикальной структуры "Автомайдан" заблокировали работу одного отделения Альфа-банка на улице Пушкинской и двух отделений Сбербанка на улице Жуковского и проспекте Шевченко в Одессе, сообщило в понедельник одесское издание "Думская".

Радикалы на Украине с зимы регулярно проводят акции по блокировке отделений российских банков, требуя их ухода с украинского рынка.

"Одесские "патриоты" заложили пенобетонными блоками вход в отделение российского Альфа-банка на Пушкинской, угол Малой Арнаутской, а у Сбербанка на улице Жуковского оставили манекен и коктейли Молотова", — говорится в сообщении. По данным издания, организатором акции выступил "Автомайдан".

На фотографиях, которые опубликовало издание, видно, что банковские отделения также облиты красной краской и обклеены наклейками. При этом вход в отделение Сбербанка на улице Жуковского частично заложен наполненными мешками.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. В Сбербанке ожидают закрытия сделки в первом полугодии 2017 года после получения согласия регуляторов Украины и Латвии. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский Сбербанк, является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева.