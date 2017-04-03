Ляшко сравнил Порошенко с "Сеньором Помидором"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко сравнил президента страны Петра Порошенко с героем мультфильма "Чипполино" "Сеньором Помидором", политик сделал это из-за введения абонентской платы за газ для населения.

Нацкомиссиия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман потребовал пересмотреть это решение.

"Это решение об абонплате — это фактически дополнительный налог. Это решение — это сговор президента Порошенко и олигархов Дмитрия Фирташа, Сергея Левочкина и Юрия Бойко, которые контролируют все газораспределительные сети", — сказал Ляшко журналистам, общение которых транслировал телеканал "112 Украина".

"Я обращаюсь к Сеньору Помидору. Вся страна знает, кто это такой. Если не знаете — я вам скажу — это президент Украины Петр Порошенко. Тот в сказке о "Чипполино" ввел налог на дождь, а наши новоявленные Сеньоры Помидоры вводят налоги на счетчики, завтра введут налог на то, чтобы нам дышать", — добавил депутат.