Австралиец выжил после нападения акулы на байдарку

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Австралиец выжил, после того как акула откусила часть его байдарки, передает австралийский телеканал ABC.
По данным телеканала, мужчину спасла водная полиция в воскресенье около 16.00 (09.00 мск). Как сообщается, акула атаковала 6,5-метровое судно, откусила его часть, после чего байдарка начала тонуть.
Полиция сообщила, что в результате инцидента мужчина не пострадал.
"Мы призываем всех, кто отправляется в плаванье, надевать спасательный жилет, брать с собой аварийный радиобуй и сообщать кому-либо о том, куда вы направляетесь и на сколько", — заявил сержант полиции Гордон Тири, чьи слова приводит телеканал.