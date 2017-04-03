Австралиец выжил после нападения акулы на байдарку

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Австралиец выжил, после того как акула откусила часть его байдарки, передает австралийский телеканал ABC. Попытку нападения акулы на ныряльщицу сняли на видео

По данным телеканала, мужчину спасла водная полиция в воскресенье около 16.00 (09.00 мск). Как сообщается, акула атаковала 6,5-метровое судно, откусила его часть, после чего байдарка начала тонуть.

Полиция сообщила, что в результате инцидента мужчина не пострадал.

"Мы призываем всех, кто отправляется в плаванье, надевать спасательный жилет, брать с собой аварийный радиобуй и сообщать кому-либо о том, куда вы направляетесь и на сколько", — заявил сержант полиции Гордон Тири, чьи слова приводит телеканал.