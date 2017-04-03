Замминистра экономики Молдавии поместили под домашний арест на 30 дней

КИШИНЕВ, 3 апр – РИА Новости. Районный суд Кишинева постановил поместить под домашний арест на 30 суток замминистра экономики Молдавии Валерия Трибоя, подозреваемого в злоупотреблении властью и нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету, заявил в понедельник судья Михаил Дьякону.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о помещении под домашний арест Валерия Трибоя на 30 дней. Данный срок отсчитывается с момента провозглашения решения", — сказал Дьякону.

Как заявил прокурор Дорин Компан, в связи с обстоятельствами дела и состоянием здоровья замминистра, о котором были предоставлены документы, сторона обвинения настаивала именно на такой мере пресечения. Адвокаты сообщили, что их клиент настаивает на своей невиновности.

Трибоя задержали 31 марта на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны. Ранее в Минэкономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. В антикоррупционном центре пояснили, что "подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО Moldtelecom, учредитель которого — министерство экономики". По данным ведомства, стоимость недвижимости составляет более 50 тысяч долларов, затем "подозреваемый сдал здание в аренду сроком на десять лет компании Furnizarea Energiei Electrice Nord".

По данным следствия, Трибой, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено свыше 200 тысяч долларов.

В субботу в рамках расследования уголовного дела были задержаны еще четыре человека. Речь идет об одном из советников замминистра, директоре предприятия Furnizarea Energiei Electrice Nord, водителе Трибоя и директоре компании, которая сдала в аренду Furnizarea Energiei Electrice Nord купленное у Moldtelecom имущество.