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В мире

На Гибралтаре попросили ЕС не упоминать территории в переговорах по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (62)
12:3403.04.2017
(обновлено: 12:44 03.04.2017)
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Фрегат британских королевских ВМС HMS Westminste в водах Гибралтара. Архивное фото
© REUTERS/ Jon Nazca

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо призвал руководство ЕС исключить упоминание заморских территорий из черновых документов, касающихся выхода Великобритании из состава европейского блока, передает агентство Рейтер.

"Удаление упоминания Гибралтара было бы признаком честности и доброй воли", — сказал министр в интервью агентству.

По его словам, Гибралтар не позволит использовать себя как разменную монету в переговорах по Brexit. Пикардо считает, что глава Евросовета Дональд Туск, принявший аналогию развода к процессу выхода Британии из ЕС, "ведет себя как муж, которому изменили и который срывает злость на детях".

Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости. Ольга Головко
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"Мы не намерены быть (разменной) монетой и жертвой Brexit, так как не мы его виновники: мы проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе, поэтому вымещать на нас злобу – значит, позволить Испании вести себя как обидчик", — сказал он.

Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, которую оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать ее интересам в вопросе Гибралтара. По его словам, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Премьер Испании Мариано Рахой заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией. Испания предлагала установить в Гибралтаре совместный суверенитет между Соединенным Королевством и Испанией после выхода Великобритании из ЕС, который просуществует определенное время, после этого, по мнению Мадрида, должен быть восстановлен суверенитет Испании.

Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона. Архивное фото
© РИА Новости. Алекс Макнотон
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Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.

На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

Подробнее об истории отношений Великобритании и ЕС читайте в справке РИА Новости>>

Итоги референдума в Британии по вопросу членства в ЕС
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"За выход из ЕС проголосовали 17 миллионов 410 тысяч 742 избирателя. За то, чтобы остаться – 16 миллионов 141 тысяча 241 голос", — заявила в Манчестере представитель Избирательной комиссии, отметив, что явка составила 72,2 процента.
Бывший мэр Лондона Борис Джонсон с супругой Мариной Уилер голосуют на референдуме по сохранению членства Великобритании в ЕС
© РИА Новости
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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон с супругой Мариной Уилер голосуют на референдуме по сохранению членства Великобритании в Европейском Союзе на одном из избирательных участков в Лондоне.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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На протяжении нескольких часов, пока подсчитывали голоса, верх одерживала то одна сторона, то другая.
Люди смотрят трансляцию результатов референдума в одном из пабов Нью-Йорка
© REUTERS/ Andrew Kelly
В последние часы перевес оказался у сторонников Brexit.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Комментируя результаты, Дэвид Кэмерон заявил, что это "руководство к действию". Также он заявил, что покинет свой пост в течение ближайших трех месяцев. По его словам, вести переговоры с Евросоюзом должен уже новый премьер-министр.
Жители Австралии смотрят трансляцию результатов референдума в Великобритании
© REUTERS/ David Gray
Результаты голосования — начало пути Великобритании по выходу из ЕС, процедура которого регулируется Лиссабонским соглашением.
Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Глава избирательной комиссии Дженни Уотсон в манчестерской ратуше.
Сторонники Leave.eu реагируют на результаты референдума. Лондон, Великобритания
© REUTERS/ Toby Melville
В ближайшие два года Лондон должен договориться с каждой из стран ЕС "об условиях раздельного сосуществования". По мнению экспертов, Европа сделает все, чтобы разрыв был максимально сложным и долгим.
Сотрудник Лондонской биржи после объявления результатов референдума в Великобритании
© REUTERS/ Peter Nicholls
Окончательно страна может покинуть ЕС лишь через несколько лет.
Найджел Фараж со сторонниками после объявления результатов референдума в Британии
© REUTERS/ Toby Melville
Лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж со сторонниками после объявления результатов референдума в Британии.
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