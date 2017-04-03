На Гибралтаре попросили ЕС не упоминать территории в переговорах по Brexit

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо призвал руководство ЕС исключить упоминание заморских территорий из черновых документов, касающихся выхода Великобритании из состава европейского блока, передает агентство Рейтер.

"Удаление упоминания Гибралтара было бы признаком честности и доброй воли", — сказал министр в интервью агентству.

По его словам, Гибралтар не позволит использовать себя как разменную монету в переговорах по Brexit. Пикардо считает, что глава Евросовета Дональд Туск, принявший аналогию развода к процессу выхода Британии из ЕС, "ведет себя как муж, которому изменили и который срывает злость на детях".

"Мы не намерены быть (разменной) монетой и жертвой Brexit, так как не мы его виновники: мы проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе, поэтому вымещать на нас злобу – значит, позволить Испании вести себя как обидчик", — сказал он.

Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, которую оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать ее интересам в вопросе Гибралтара. По его словам, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Премьер Испании Мариано Рахой заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией. Испания предлагала установить в Гибралтаре совместный суверенитет между Соединенным Королевством и Испанией после выхода Великобритании из ЕС, который просуществует определенное время, после этого, по мнению Мадрида, должен быть восстановлен суверенитет Испании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.

На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

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