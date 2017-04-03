Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с избранием на пост президента Сербии и выразил уверенность, что его работа во главе Сербии будет способствовать развитию стратегического партнерства с РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 55,13%, свидетельствуют обновленные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) на основании обработки 91,39% бюллетеней.

"Столь убедительная победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке Ваших усилий, направленных на решение актуальных экономических и социальных задач, стоящих перед Сербией, на проведение конструктивного, сбалансированного внешнеполитического курса", — говорится в поздравлении российского президента.

Путин также подчеркнул, что в России Вучича знают как "принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между РФ и Сербией".

Российский лидер выразил уверенность, что деятельность Вучича во главе государства "будет способствовать дальнейшему развитию российско-сербского стратегического партнерства на благо братских народов двух стран".

Подробную биографию Александра Вучича читайте в справке РИА Новости >>