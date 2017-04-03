США
3.043 апреля13:13МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

МИД Испании: британские политики теряют самообладание из-за Гибралтара

12:2303.04.2017
013970
Севильский кафедральный собор. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис считает, что некоторые британские политики теряют самообладание из-за вопроса Гибралтара.

Морской порт Гибралтара. Архивное фото
© РИА Новости. Ольга Головко
Перейти в фотобанк
СМИ: ЕС поддержит позицию Испании по Гибралтару на переговорах по Brexit

Ранее британский парламентарий, бывший лидер Консервативной партии Майкл Ховард заявил, что страна готова защищать свои интересы в Гибралтаре в том числе при помощи военных средств, как это было в случае с Фолклендами. Он напомнил, что тогда женщина премьер-министр (Маргарет Тетчер) "направила оперативную группу через полмира, чтобы защитить свободу маленькой группы британцев от другой испаноязычной страны", и выразил уверенность, что нынешний премьер Тереза Мэй "продемонстрирует ту же решимость в защите жителей Гибралтара".

"Кто-то в Великобритании теряет самообладание, для этого нет никакого основания", — заявил Дастис в Мадриде, отвечая на вопросы журналистов на форуме Cinco Días. Он отметил, что аналогия с Мальвинами (испаноязычное название Фолклендских островов) некорректна и вырвана из контекста.

Глава МИД Испании также предостерег от проведения параллелей между Шотландией и Каталонией. Он заверил, то в случае выхода Шотландии из состава Великобритании, этот прецедент не может распространиться на Каталонию. "Очевидно, нет", — сказал Дастис.

"Думаю, не стоит говорить о гипотезах. Единственное верно то, что когда выйдет (из ЕС – ред.) Великобритания, выйдет и Шотландия. Что произойдет в будущем, посмотрим, когда это произойдет, и если произойдет", — сказал министр. По его словам, Шотландию и Каталонию "нельзя ни в коем случае сравнивать".

Вид на Фолклендские острова. Архивное фото
© Flickr/ David Stanley
Фолкленды: возвращение островов и стандарты британской политики

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо заявила, что Великобритания будет поддерживать Гибралтар и интересы его народа, не позволяя ему перейти под суверенитет другой страны помимо его воли. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в субботу заявил, что Лондон сохраняет твердую позицию в отношении Гибралтара в переговорах по Brexit.

Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, который оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать его интересам в вопросе Гибралтара. По словам министра, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Премьер Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией. Испания предлагала установить в Гибралтаре совместный суверенитет Соединенного Королевства и Испании после выхода Великобритании из ЕС, который просуществует определенное время, после этого, по мнению Мадрида, должен быть восстановлен суверенитет Испании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.

На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена