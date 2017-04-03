МИД Испании: британские политики теряют самообладание из-за Гибралтара

МАДРИД, 3 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис считает, что некоторые британские политики теряют самообладание из-за вопроса Гибралтара.

Ранее британский парламентарий, бывший лидер Консервативной партии Майкл Ховард заявил, что страна готова защищать свои интересы в Гибралтаре в том числе при помощи военных средств, как это было в случае с Фолклендами. Он напомнил, что тогда женщина премьер-министр (Маргарет Тетчер) "направила оперативную группу через полмира, чтобы защитить свободу маленькой группы британцев от другой испаноязычной страны", и выразил уверенность, что нынешний премьер Тереза Мэй "продемонстрирует ту же решимость в защите жителей Гибралтара".

"Кто-то в Великобритании теряет самообладание, для этого нет никакого основания", — заявил Дастис в Мадриде, отвечая на вопросы журналистов на форуме Cinco Días. Он отметил, что аналогия с Мальвинами (испаноязычное название Фолклендских островов) некорректна и вырвана из контекста.

Глава МИД Испании также предостерег от проведения параллелей между Шотландией и Каталонией. Он заверил, то в случае выхода Шотландии из состава Великобритании, этот прецедент не может распространиться на Каталонию. "Очевидно, нет", — сказал Дастис.

"Думаю, не стоит говорить о гипотезах. Единственное верно то, что когда выйдет (из ЕС – ред.) Великобритания, выйдет и Шотландия. Что произойдет в будущем, посмотрим, когда это произойдет, и если произойдет", — сказал министр. По его словам, Шотландию и Каталонию "нельзя ни в коем случае сравнивать".

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с главным министром Гибралтара Фабианом Пикардо заявила, что Великобритания будет поддерживать Гибралтар и интересы его народа, не позволяя ему перейти под суверенитет другой страны помимо его воли. В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в субботу заявил, что Лондон сохраняет твердую позицию в отношении Гибралтара в переговорах по Brexit.

Вопрос о территориальной принадлежности Гибралтара, который оспаривают Британия и Испания, вновь возник после того, как министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что Мадрид не согласится в ходе переговоров по выходу Великобритании из ЕС с условиями, которые не будут отвечать его интересам в вопросе Гибралтара. По словам министра, распространение на Гибралтар любых соглашений в рамках будущих отношений Европейского союза и Великобритании "должно быть одобрено Испанией".

Премьер Испании Мариано Рахой ранее заявлял, что, если Великобритания отказывается от общего рынка, жители Гибралтара также вынуждены будут остаться без него, если только Лондон не согласится на совместный суверенитет с Испанией над этой спорной территорией. Испания предлагала установить в Гибралтаре совместный суверенитет Соединенного Королевства и Испании после выхода Великобритании из ЕС, который просуществует определенное время, после этого, по мнению Мадрида, должен быть восстановлен суверенитет Испании.

Гибралтар уже на протяжении трех столетий остается камнем преткновения между Испанией и Великобританией. Испания считает Гибралтар своей территорией, но в ходе референдумов, которые состоялись в 1967 и 2002 годах, более 90% гибралтарцев захотели остаться в составе Британии.

На территории действует конституция, принятая на референдуме в 2006 году, согласно которой законодательная власть принадлежит королеве Великобритании Елизавете II и парламенту Гибралтара.