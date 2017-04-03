Как остывает сталь: почему встал крупнейший меткомбинат Украины

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

В конце минувшей недели на Украине был остановлен Днепровский металлургический комбинат (ДМК). Крупнейшее стратегическое предприятие страны перестало работать из-за "прекращения поставок кокса и значительного дефицита оборотных средств", говорится в официальном сообщении руководства ДМК. Причина этого — транспортная блокада Донбасса, которую начали радикалы, а потом поддержали президент Украины Петр Порошенко и правительство страны.

Третий раз в истории

За 128 лет существования Днепровского металлургического комбината (с 1 марта 1889 года) предприятие останавливалось три раза. Первый — в 1917 году, после Великой Октябрьской революции, во время Гражданской войны и смуты. Второй раз — в годы Великой Отечественной войны, в период немецкой оккупации.

И в третий — 30 марта 2017 года, во время правления на Украине Петра Порошенко. На этот раз предприятие остановилось в результате действий радикалов и бездействия власти.

Днепровский металлургический комбинат — типичное украинское металлургическое предприятие, производил 5600 тысяч тонн агломерата (рудного концентрата, который потом используется другими металлургическими предприятиями), 4350 тысяч тонн чугуна, 3850 тысяч тонн стали, 3829 тысяч тонн готового металлопроката в год.

Это единственное предприятие Украины, которое выпускает осевые заготовки для железнодорожного транспорта, контактные рельсы для метрополитена и трубные заготовки. Поставки продукции ДМТ осуществлял на Украину, в Россию и Европу.

В минувшем, далеко не самом удачном для днепровских металлургов году, валютная выручка предприятия составила 1 миллиард долларов. Кроме того, 1,1 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов), не считая НДС, предприятие перечислило государству налогами.

За последние несколько лет владелец предприятия — Индустриальный союз Донбасса (ИСД) — вложил в модернизацию Днепровского металлургического комбината несколько миллиардов гривен, в том числе значительные средства в экологию.

Предприятие, расположенное в городе Каменское (в прошлом — Днепродзержинск), — градообразующее. То есть остановка ДМК, на котором трудятся около 15 тысяч человек, приведет к экономической и социальной катастрофе в 100-тысячном городе.

Эффект домино

Днепровский металлургический комбинат получал металлургический кокс с Алчевского коксохимического комбината, расположенного в Луганской области, ныне находящегося на территории непризнанной властью Украины Луганской народной республики (ЛНР). После образования республики и начала антитеррористической операции, объявленной и организованной властью Украины, производственные связи Алчевского коксохимического и Днепровского металлургического комбинатов не прерывались — кокс из Алчевска по железной дороге исправно поступал на Днепровский меткомбинат в Каменское.

Разрыв производственных связей произошел в конце января — начале февраля нынешнего года, когда радикалы объявили транспортную блокаду на востоке страны. Сначала из-за блокады остановился Алчевский коксохимический комбинат в ЛНР, потом начал сворачивать производство Днепровский меткомбинат. За ним, из-за недопоставок агломерата, который выпускали на ДМК, стал сворачивать производственную деятельность Алчевский металлургический комбинат (также расположенный в ЛНР). В результате все три предприятия, принадлежащие Индустриальному союзу Донбасса (ИСД), остановились.

При этом необходимо отметить: все эти три комбината были зарегистрированы на Украине, платили налоги на Украине и через украинскую таможню поставляли свою продукцию в Европу, откуда получали валютную выручку, часть которой поступала в украинскую казну.

Блокада, организованная радикалами, уничтожила налаженную производственную кооперацию и резко ударила по экономике трех предприятий, расположенных по обе стороны гражданского конфликта. При этом ни одно из предприятий в самом конфликте ни деньгами, ни людьми не участвовало.

Одно время, надеясь на разумную политику президента и правительства, Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты работали на ранее полученном и складированном коксе и агломерате. И надеялись, что после завершения блокады они войдут в обычный производственный ритм. Однако после закрытия Алчевского коксохима и Алчевского меткомбината настала очередь и Днепровского металлургического (ДМК).

В марте из-за транспортной блокады ДМК уже не смог изготовить и, следовательно, реализовать на внешних рынках 143,5 тысячи тонн квадратной заготовки на общую сумму почти 52,5 миллиона долларов. А в конце марта вообще остановил производство.

"Результаты блокады — это остановка производств, угроза сокращения десятков тысяч рабочих мест, срыв контрактов, в том числе с иностранными потребителями, — заявил РИА Новости депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. — Сокращение налоговых поступлений от работы предприятий бьет и по бюджетам городов. Каждый житель промышленного города в последующем почувствует на себе блокаду".

© Фото из личного архива Александра Вилкула Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной раде Украины Александр Вилкул

Последствия трусости режима

Владельцы металлургических предприятий обратились к властям Украины еще в первой декаде марта.

"Обращаем внимание, что Днепровский металлургический комбинат находится фактически на грани остановки производства, поскольку он непосредственно зависит от поставок металлургического кокса из Алчевска, — говорится в заявлении Индустриального союза Донбасса (ИСД) в адрес руководителей страны. — После полной остановки работы Алчевского металлургического комбината и Алчевского коксохимического завода, а также принимая во внимание нестабильную работу целого ряда коксохимических предприятий Украины, в Украине на данный момент сложилась критическая ситуация с обеспечением металлургических предприятий металлургическим коксом — абсолютно необходимым ресурсом для производства".

ИСД пытался обратить внимание государства на необходимость срочного прекращение блокады неподконтрольных Украине территорий со стороны радикалов.

Однако власть рассудила иначе. На заседании Совета по национальной безопасности и обороне 15 марта президент Порошенко сначала осудил действия организаторов блокады. Но после этого предложил вместо железнодорожной блокады объявить полную транспортную блокаду Донбасса.

Это и привело в итоге к остановке старейшего и крупнейшего украинского металлургического производства. Окончательно добил металлургов невозврат государством НДС за 2016 год.

"На Днепровском меткомбинате именно из-за блокады остановлена последняя доменная печь. Тысячи людей остались без работы. А из-за того, что правительство задолжало предприятию по возврату НДС около 1 миллиарда гривен, нет денег на закупку сырья за границей, — заявил РИА Новости Александр Вилкул в день, когда остановился Днепровский меткомбинат. — А ведь ДМК — градообразующее предприятие. Трехмесячную задолженность по выплате зарплаты его работникам уже ощущает весь город — нет денег, люди покупают только самое необходимое — продукты, медикаменты, растут задолженности за коммуналку, приходит в упадок малый и средний бизнес", — считает Вилкул.