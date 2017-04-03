Как остывает сталь: почему встал крупнейший меткомбинат Украины

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
В конце минувшей недели на Украине был остановлен Днепровский металлургический комбинат (ДМК). Крупнейшее стратегическое предприятие страны перестало работать из-за "прекращения поставок кокса и значительного дефицита оборотных средств", говорится в официальном сообщении руководства ДМК. Причина этого — транспортная блокада Донбасса, которую начали радикалы, а потом поддержали президент Украины Петр Порошенко и правительство страны.
Третий раз в истории
И в третий — 30 марта 2017 года, во время правления на Украине Петра Порошенко. На этот раз предприятие остановилось в результате действий радикалов и бездействия власти.
Днепровский металлургический комбинат — типичное украинское металлургическое предприятие, производил 5600 тысяч тонн агломерата (рудного концентрата, который потом используется другими металлургическими предприятиями), 4350 тысяч тонн чугуна, 3850 тысяч тонн стали, 3829 тысяч тонн готового металлопроката в год.
Это единственное предприятие Украины, которое выпускает осевые заготовки для железнодорожного транспорта, контактные рельсы для метрополитена и трубные заготовки. Поставки продукции ДМТ осуществлял на Украину, в Россию и Европу.
В минувшем, далеко не самом удачном для днепровских металлургов году, валютная выручка предприятия составила 1 миллиард долларов. Кроме того, 1,1 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов), не считая НДС, предприятие перечислило государству налогами.
Предприятие, расположенное в городе Каменское (в прошлом — Днепродзержинск), — градообразующее. То есть остановка ДМК, на котором трудятся около 15 тысяч человек, приведет к экономической и социальной катастрофе в 100-тысячном городе.
Эффект домино
Днепровский металлургический комбинат получал металлургический кокс с Алчевского коксохимического комбината, расположенного в Луганской области, ныне находящегося на территории непризнанной властью Украины Луганской народной республики (ЛНР). После образования республики и начала антитеррористической операции, объявленной и организованной властью Украины, производственные связи Алчевского коксохимического и Днепровского металлургического комбинатов не прерывались — кокс из Алчевска по железной дороге исправно поступал на Днепровский меткомбинат в Каменское.
При этом необходимо отметить: все эти три комбината были зарегистрированы на Украине, платили налоги на Украине и через украинскую таможню поставляли свою продукцию в Европу, откуда получали валютную выручку, часть которой поступала в украинскую казну.
Блокада, организованная радикалами, уничтожила налаженную производственную кооперацию и резко ударила по экономике трех предприятий, расположенных по обе стороны гражданского конфликта. При этом ни одно из предприятий в самом конфликте ни деньгами, ни людьми не участвовало.
Одно время, надеясь на разумную политику президента и правительства, Алчевский и Днепровский металлургические комбинаты работали на ранее полученном и складированном коксе и агломерате. И надеялись, что после завершения блокады они войдут в обычный производственный ритм. Однако после закрытия Алчевского коксохима и Алчевского меткомбината настала очередь и Днепровского металлургического (ДМК).
"Результаты блокады — это остановка производств, угроза сокращения десятков тысяч рабочих мест, срыв контрактов, в том числе с иностранными потребителями, — заявил РИА Новости депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул. — Сокращение налоговых поступлений от работы предприятий бьет и по бюджетам городов. Каждый житель промышленного города в последующем почувствует на себе блокаду".
Последствия трусости режима
Владельцы металлургических предприятий обратились к властям Украины еще в первой декаде марта.
ИСД пытался обратить внимание государства на необходимость срочного прекращение блокады неподконтрольных Украине территорий со стороны радикалов.
Однако власть рассудила иначе. На заседании Совета по национальной безопасности и обороне 15 марта президент Порошенко сначала осудил действия организаторов блокады. Но после этого предложил вместо железнодорожной блокады объявить полную транспортную блокаду Донбасса.
Это и привело в итоге к остановке старейшего и крупнейшего украинского металлургического производства. Окончательно добил металлургов невозврат государством НДС за 2016 год.