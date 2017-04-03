Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке главы регулятора

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Нацбанк Украины опровергает информацию, что глава ведомства Валерия Гонтарева подала заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В понедельник замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко заявила, что Гонтарева написала заявление об отставке.

"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", — говорится в сообщении.

Гонтарева ранее подчеркивала, что никогда не говорила о планах работать в Нацбанке "всю жизнь", она считает свою "миссию на этой должности полностью выполненной". Гонтарева также сообщала, что уже предложила несколько кандидатур на пост главы Нацбанка. По ее мнению, этот пост должен занять "профессионал, банкир, технократ, не политик". При этом Гонтарева отметила, что окончательное решение в этом вопросе будет за президентом Украины. Она добавила, что после отставки планирует взять паузу в работе для отдыха с семьей.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.