Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке главы регулятора

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Нацбанк Украины опровергает информацию, что глава ведомства Валерия Гонтарева подала заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Пресс-служба не подтверждает информацию об отставке главы НБУ Валерии Гонтаревой. Как вы знаете, НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе правления. Сейчас все члены правления НБУ работают по плану и имеют плотный график работы", — говорится в сообщении.
Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.