Порошенко заявил о продолжении обстрелов в Донбассе несмотря на перемирие

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд обсудили ситуацию в Донбассе; украинский лидер заявил о продолжении обстрелов в Донбассе несмотря на перемирие, сообщает пресс-служба украинского президента в понедельник.

Ранее пресс-служба сообщила, что Порошенко побеседовал с Меркель и Олланд по телефону. Контактная группа по Украине на встрече в Минске ранее согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи субботы. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

"Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе", — сообщила пресс-служба, отметив, что Порошенко заявил о продолжении обстрелов в регионе "с применением тяжелого вооружения, несмотря на объявление режима прекращения огня с 1 апреля".

"Стороны подчеркнули необходимость консолидации режима прекращения огня… Лидеры Украины, Германии и Франции подтвердили важность дальнейшей работы в направлении имплементации минских договоренностей", — сообщает пресс-служба.

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