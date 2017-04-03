Источник рассказал, почему иракские военные замедлили наступление в Мосуле

МОСУЛ, 3 апр — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракские военные изменили тактику боевых действий против террористической группировки ИГ ("Исламское государство")* и снизили темп наступления, чтобы избежать жертв среди мирного населения, рассказал РИА Новости источник в правительственных силах.
"Мы сменили тактику, замедлив темп наступления, так как вошли в район Старого города с его плотной застройкой. ИГ* активно использует людей в качестве живых щитов, выбирая для ведения огня дома с находящимися в них семьями. Поэтому мы работаем сейчас в основном снайперами, стрелковым оружием, и если наводим артиллерию либо ракету то только после подтверждения от наших информаторов внутри города, что в том или ином доме не находятся гражданские люди", — сказал источник.
По словам собеседника агентства, каждую минуту органам иракской безопасности приходят десятки звонков от жителей Мосула, сообщающих о передвижениях боевиков.
Основные усилия иракские силовики в настоящий момент сконцентрировали на попытках войти в районы Старого города. На некоторых направлениях силам безопасности удалось на несколько сотен метров углубиться в старинные кварталы с их узкими улочками и лабиринтами, что делает невозможным использование бронированной техники для прикрытия наступающей пехоты.
Террористы ИГ заминировали подходы к этой части города и оказывают яростное сопротивление, разместив на крышах домов десятки снайперов, а также используют начиненные взрывчаткой автомобили. По словам собеседника агентства, силовики "в отдельных местах ежедневно продвигаются на расстояние до пятидесяти — ста метров".
Ранее президент Ирака Фуад Масум в интервью РИА Новости назвал происходящее в Мосуле "однозначно гуманитарной катастрофой" из-за гибели мирных граждан, заявив при этом, что нужно продолжать борьбу, поскольку "неразумно вот так оставлять Мосул в руках террористов". Он отметил, что необходимо расследовать ошибки США в ходе авиаударов — "был ли сбой коммуникации, была ли ошибочной информация". По его словам, с этой целью "операция была отложена, чтобы найти более приемлемые способы" борьбы с террористами.
Операция иракских военных и коалиции во главе с США по освобождению Мосула началась в октябре 2016 года, в ее ходе была освобождена восточная часть города. В середине февраля премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части. В марте правительственные силы заявили о полном окружении террористов ИГ* в Мосуле и разрыве их коммуникаций с боевиками в Сирии. Иракские силовики заявили, что в настоящий момент ими взято под контроль две трети территории города.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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