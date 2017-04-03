Распределение мандатов по итогам выборов в Армении пройдет 9 апреля

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости. Процедура распределения мандатов по итогам прошедших в воскресенье выборов в парламент Армении намечена на 9 апреля, сообщил журналистам глава ЦИК республики Тигран Мукучян.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.

"Распределение мандатов у нас будет проходить на седьмой день после голосования, то есть в воскресенье, 9 апреля", — сказал Мукучян.

По его словам, в течение этой недели ЦИК будет рассматривать поступающие жалобы, если такие будут.

"Нам дается недельный срок для того, чтобы были рассмотрены все заявления и жалобы, которые есть у субъектов избирательного процесса", — добавил Мукучян, указав, что доволен тем, как прошли выборы.

В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.