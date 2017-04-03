Премьер Сербии Вучич получил 55,13% на выборах президента

БЕЛГРАД, 3 апр — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Александр Вучич побеждает на выборах президента Сербии с результатом 55,13%, свидетельствуют обновленные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) на основании обработки 91,39% бюллетеней.

На втором месте находится бывший омбудсмен Сербии, юрист по образованию Саша Янкович с 16,29. На третьем месте — политик-пародист студент Лука Максимович под псевдонимом Любиша Прелетачевич-Белый с результатом 9,43%.

На четвертом месте глава МИД Сербии с 2007 по 2012 годы, а с 2012 по 2013 — председатель Генеральной ассамблеи ООН Вук Еремич, набирающий 5,64 %. Бессменный лидер Сербской Радикальной партии Воислав Шешель получает 4,47%. Все остальные кандидаты получают менее 3% голосов.

Всего в выборной гонке участвовало 11 кандидатов. В воскресенье Вучич уже провозгласил свою победу.

"Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение процесса реформ, за продолжение европейского пути Сербии при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем, за продолжение трудной работы", — обратился Вучич к соратникам и избирателям.

Окончательные результаты голосования РИК должна сообщить до 20.00 (21.00 мск) 6 апреля. Президент Сербии избирается сроком на пять лет. Одно лицо не может быть избрано на этот пост больше двух раз.