Глава Нацбанка Украины написала заявление об отставке

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке, заявила в понедельник журналистам замглавы крупнейшей в Верховной раде фракции "Блок Петра Порошенко", жена генпрокурора Украины Ирина Луценко.

"Я считаю, что тот фронт работы, который она (Гонтарева — ред.) на себя возложила, она выполнила, поэтому написала заявление (об отставке — ред.). Есть такой момент", — приводит слова Луценко украинское агентство УНН.

По ее словам, Гонтарева уже неоднократно писала заявления об отставке. "Я думаю, что этот запас прочности и тот запас работы, которую она на себя взяла, подошел к краю… Я считаю, что свою работу, миссию она выполнила", — сказала Луценко.

Вместе с тем, по словам депутата, кандидатура нового главы НБУ еще не обсуждалась.

Комментарием Национального банка РИА Новости пока не располагает.

Ранее в ряде украинских СМИ ранее появилась информация, что действующая глава Нацбанка Украины Гонтарева собирается подать в отставку, однако президент Украины Петр Порошенко якобы пока не готов ее отпускать, поскольку нет подходящей кандидатуры на этот пост. По данным СМИ, он рассматривает кандидатуру экс-премьера Арсения Яценюка, однако в партии бывшего главы кабмина заявили, что он не планирует возглавлять Нацбанк.

Позже Гонтарева заявила, что не исключает своей отставки после подписания обновленного меморандума с Международным валютным фондом.