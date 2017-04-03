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В мире

Флинна посадили на турецкий крючок

12:4303.04.2017
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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года
© AP Photo/ Carolyn Kaster

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн дал понять, что готов рассказать конгрессу о связях своего босса с Россией. Да, это будет клевета, но какой у него еще остается выход, когда альтернативой является тюремное заключение?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Флинна в какой-то степени даже жалко: враги Трампа посчитали его самым слабым звеном в окружении нового президента и направили на генерала львиную долю всех атак. Как верно отметила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, Флинн "попал как кур в ощип в жернова борьбы всего американского мейнстрима". Однако к уже стандартной истории об агенте Москвы сейчас прибавилась новая, в которую он влез сам, по собственной глупости.

Цена разговора

Что касается первой истории — о связях с Москвой, — то нарытый "сенсационный" компромат, по сути, является очередной морально-этической фикцией.

Американские СМИ выяснили, что Майкл Флинн не только говорил с послом Кисляком, но и все-таки получал деньги от России. В частности, за выступления на мероприятиях, организованных RT, а также рядом американских компаний, принадлежащих российским бизнесменам.

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Экс-директор разведывательного управления министерства обороны США Майк Флинн на конференции RT "Информация, политика, СМИ: формирование нового миропорядка"

Хейтеры Трампа тут же стали позиционировать эти гонорары как доказательства работы Флинна на Россию, однако тут проблемы как раз нет. Гонорары за выступления и даже за книги (которые никто не читает) получают многие отставные американские политики и чиновники — и получают не десятки тысяч долларов, как Флинн, а сотни тысяч и даже миллионы. И они как частные лица не обязаны отчитываться за эти средства.

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo/ Carolyn Kaster
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"Нас изумляет и возмущает, что это утекло в СМИ. Это детали конфиденциальных переписок, конференций и контрактов, которые должны быть защищены законом, — теперь они в СМИ. Но вы видите, что в этой войне любое оружие идет в ход", — возмущается Маргарита Симоньян.

Конечно, после инаугурации Трампа Флинн стал госслужащим, и противников Трампа возмутило, что его подчиненный не отразил российские доходы в своей декларации. Однако, по словам адвоката Флинна Роберта Келнера, изначальный вариант декларации был, по сути, черновиком, который нужно было обсудить с правительственными органами, ответственными за этику.

"В итоге процесс публикации был приостановлен, когда он покинул свою должность. На этой неделе его попросили все-таки опубликовать итоговую декларацию, что он и сделал", — пояснил юрист.

Декларации нужно заполнять вовремя

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan 
Флинну отказались предоставлять иммунитет в обмен на показания о России
Настоящая проблема была не в работе Флинна на Россию, а в работе на Турцию. Турецкое правительство заплатило Флинну почти 500 тысяч долларов, и не за частные выступления, а за лоббистские услуги. В частности, за участие в кампании против Фетхуллы Гюлена — живущего в США турецкого проповедника, являющегося врагом Эрдогана.

Анкара добивается его выдачи, и Флинн на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу якобы обсуждал варианты высылки проповедника. Окружение генерала подтверждает факт встречи, но отрицает факт темы, однако по странному совпадению в ходе предвыборной кампании Трампа Флинн публично выступал с предложением выслать Гюлена туркам.

Вообще-то он имеет на это право: в Америке свобода слова. Однако тут есть два тонких момента. Во-первых, Флинн отрабатывал контракт, уже будучи советником Трампа. В команде президента, конечно, говорят о том, что ничего не знали, однако окружение Флинна утверждает обратное.

Налицо конфликт интересов с дальнейшим выходом на обвинения Трампа в госизмене. Ведь Гюлен не просто "наш сукин сын", которого укрывают Соединенные Штаты, — гюленовскую сеть активно использует ЦРУ для защиты интересов США за рубежом. В то время как Эрдоган особо об американских интересах не заботится.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Анкару, Турция. 30 марта 2017 года
© REUTERS/ Umit Bektas
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Во-вторых, "работая на турецкое правительство, он нарушил закон 1938 года "О регистрации иностранных агентов", по которому должен был зарегистрироваться в течение 10 дней в отделе регистрации иностранных агентов Министерства юстиции США. За нарушение этого закона полагается штраф в 10 тысяч долларов и/или тюремное заключение до пяти лет", — поясняет РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Костяев. И можно не сомневаться, что в рамках масштабной кампании против Трампа суд отнесется к промашке Флинна со всей строгостью закона.

© AP Photo/ Carolyn Kaster
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года

Постучите

Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Архивное фото
© AFP 2017/ Mandel Ngan 
Демократы возмущены требованием Флинна об иммунитете при даче показаний
Собственно, мысль об этом уже была донесена до Флинна, и бывший советник по национальной безопасности, возможно, решился на реальную национальную измену. Он попросил иммунитет от судебного преследования за все грехи, в обмен предлагая раскрыть информацию о "российском следе" в американской предвыборной кампании.

Конечно, Кремль будет отрицать все возможные обвинения. "Когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета", — говорит пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Разумные люди в США тоже понимают, что Флинн не хочет сесть в тюрьму, поэтому скажет все, что от него захотят противники Трампа.

Однако проблема в том, что на основании его пусть даже лживых показаний можно будет повесить на президента обвинения в измене национальным интересам, что уже является достаточным основанием для организации импичмента. И тут уже Трампа вряд ли спасут обвинения Обамы в прослушке или же заявления о том, что его преследуют из-за победы над обожаемой демократами Хиллари.

Майкл Флинн. Архивное фото
© AP Photo/ Carolyn Kaster
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На сегодняшний день Комитет по разведке сената отверг просьбу Флинна об иммунитете в обмен на показания в "российском деле". "Мы должны сначала разобраться. У нас, помимо данных разведки, есть порядка 20 свидетелей, согласившихся сотрудничать в этом деле, — говорит член комитета, сенатор Джон Корнин. — Однако в какой-то момент мы, возможно, и захотим поговорить с генералом Флинном".

Очень четкая позиция: нужно, чтобы рыбка подергалась и глубже села на крючок, дабы потом можно было бы не торопясь вытаскивать добычу.

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