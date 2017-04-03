Флинна посадили на турецкий крючок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости
Бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн дал понять, что готов рассказать конгрессу о связях своего босса с Россией. Да, это будет клевета, но какой у него еще остается выход, когда альтернативой является тюремное заключение?
Цена разговора
Что касается первой истории — о связях с Москвой, — то нарытый "сенсационный" компромат, по сути, является очередной морально-этической фикцией.
Американские СМИ выяснили, что Майкл Флинн не только говорил с послом Кисляком, но и все-таки получал деньги от России. В частности, за выступления на мероприятиях, организованных RT, а также рядом американских компаний, принадлежащих российским бизнесменам.
Хейтеры Трампа тут же стали позиционировать эти гонорары как доказательства работы Флинна на Россию, однако тут проблемы как раз нет. Гонорары за выступления и даже за книги (которые никто не читает) получают многие отставные американские политики и чиновники — и получают не десятки тысяч долларов, как Флинн, а сотни тысяч и даже миллионы. И они как частные лица не обязаны отчитываться за эти средства.
Конечно, после инаугурации Трампа Флинн стал госслужащим, и противников Трампа возмутило, что его подчиненный не отразил российские доходы в своей декларации. Однако, по словам адвоката Флинна Роберта Келнера, изначальный вариант декларации был, по сути, черновиком, который нужно было обсудить с правительственными органами, ответственными за этику.
"В итоге процесс публикации был приостановлен, когда он покинул свою должность. На этой неделе его попросили все-таки опубликовать итоговую декларацию, что он и сделал", — пояснил юрист.
Декларации нужно заполнять вовремя
Анкара добивается его выдачи, и Флинн на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу якобы обсуждал варианты высылки проповедника. Окружение генерала подтверждает факт встречи, но отрицает факт темы, однако по странному совпадению в ходе предвыборной кампании Трампа Флинн публично выступал с предложением выслать Гюлена туркам.
Вообще-то он имеет на это право: в Америке свобода слова. Однако тут есть два тонких момента. Во-первых, Флинн отрабатывал контракт, уже будучи советником Трампа. В команде президента, конечно, говорят о том, что ничего не знали, однако окружение Флинна утверждает обратное.
Налицо конфликт интересов с дальнейшим выходом на обвинения Трампа в госизмене. Ведь Гюлен не просто "наш сукин сын", которого укрывают Соединенные Штаты, — гюленовскую сеть активно использует ЦРУ для защиты интересов США за рубежом. В то время как Эрдоган особо об американских интересах не заботится.
Постучите
Конечно, Кремль будет отрицать все возможные обвинения. "Когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета", — говорит пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Разумные люди в США тоже понимают, что Флинн не хочет сесть в тюрьму, поэтому скажет все, что от него захотят противники Трампа.
Однако проблема в том, что на основании его пусть даже лживых показаний можно будет повесить на президента обвинения в измене национальным интересам, что уже является достаточным основанием для организации импичмента. И тут уже Трампа вряд ли спасут обвинения Обамы в прослушке или же заявления о том, что его преследуют из-за победы над обожаемой демократами Хиллари.
Очень четкая позиция: нужно, чтобы рыбка подергалась и глубже села на крючок, дабы потом можно было бы не торопясь вытаскивать добычу.