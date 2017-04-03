Флинна посадили на турецкий крючок

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости

Бывший советник по национальной безопасности Трампа Майкл Флинн дал понять, что готов рассказать конгрессу о связях своего босса с Россией. Да, это будет клевета, но какой у него еще остается выход, когда альтернативой является тюремное заключение?

Цена разговора

Флинна в какой-то степени даже жалко: враги Трампа посчитали его самым слабым звеном в окружении нового президента и направили на генерала львиную долю всех атак. Как верно отметила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, Флинн "попал как кур в ощип в жернова борьбы всего американского мейнстрима". Однако к уже стандартной истории об агенте Москвы сейчас прибавилась новая, в которую он влез сам, по собственной глупости.

Что касается первой истории — о связях с Москвой, — то нарытый "сенсационный" компромат, по сути, является очередной морально-этической фикцией.

Американские СМИ выяснили, что Майкл Флинн не только говорил с послом Кисляком, но и все-таки получал деньги от России. В частности, за выступления на мероприятиях, организованных RT, а также рядом американских компаний, принадлежащих российским бизнесменам.

Хейтеры Трампа тут же стали позиционировать эти гонорары как доказательства работы Флинна на Россию, однако тут проблемы как раз нет. Гонорары за выступления и даже за книги (которые никто не читает) получают многие отставные американские политики и чиновники — и получают не десятки тысяч долларов, как Флинн, а сотни тысяч и даже миллионы. И они как частные лица не обязаны отчитываться за эти средства.

"Нас изумляет и возмущает, что это утекло в СМИ. Это детали конфиденциальных переписок, конференций и контрактов, которые должны быть защищены законом, — теперь они в СМИ. Но вы видите, что в этой войне любое оружие идет в ход", — возмущается Маргарита Симоньян.

Конечно, после инаугурации Трампа Флинн стал госслужащим, и противников Трампа возмутило, что его подчиненный не отразил российские доходы в своей декларации. Однако, по словам адвоката Флинна Роберта Келнера, изначальный вариант декларации был, по сути, черновиком, который нужно было обсудить с правительственными органами, ответственными за этику.

"В итоге процесс публикации был приостановлен, когда он покинул свою должность. На этой неделе его попросили все-таки опубликовать итоговую декларацию, что он и сделал", — пояснил юрист.

Декларации нужно заполнять вовремя

Настоящая проблема была не в работе Флинна на Россию, а в работе на Турцию. Турецкое правительство заплатило Флинну почти 500 тысяч долларов, и не за частные выступления, а за лоббистские услуги. В частности, за участие в кампании против Фетхуллы Гюлена — живущего в США турецкого проповедника, являющегося врагом Эрдогана.

Анкара добивается его выдачи, и Флинн на встрече с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу якобы обсуждал варианты высылки проповедника. Окружение генерала подтверждает факт встречи, но отрицает факт темы, однако по странному совпадению в ходе предвыборной кампании Трампа Флинн публично выступал с предложением выслать Гюлена туркам.

Вообще-то он имеет на это право: в Америке свобода слова. Однако тут есть два тонких момента. Во-первых, Флинн отрабатывал контракт, уже будучи советником Трампа. В команде президента, конечно, говорят о том, что ничего не знали, однако окружение Флинна утверждает обратное.

Налицо конфликт интересов с дальнейшим выходом на обвинения Трампа в госизмене. Ведь Гюлен не просто "наш сукин сын", которого укрывают Соединенные Штаты, — гюленовскую сеть активно использует ЦРУ для защиты интересов США за рубежом. В то время как Эрдоган особо об американских интересах не заботится.

© AP Photo/ Carolyn Kaster Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Февраль 2017 года

Постучите

Во-вторых, "работая на турецкое правительство, он нарушил закон 1938 года "О регистрации иностранных агентов", по которому должен был зарегистрироваться в течение 10 дней в отделе регистрации иностранных агентов Министерства юстиции США. За нарушение этого закона полагается штраф в 10 тысяч долларов и/или тюремное заключение до пяти лет", — поясняет РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Костяев. И можно не сомневаться, что в рамках масштабной кампании против Трампа суд отнесется к промашке Флинна со всей строгостью закона.

Собственно, мысль об этом уже была донесена до Флинна, и бывший советник по национальной безопасности, возможно, решился на реальную национальную измену. Он попросил иммунитет от судебного преследования за все грехи, в обмен предлагая раскрыть информацию о "российском следе" в американской предвыборной кампании.

Конечно, Кремль будет отрицать все возможные обвинения. "Когда мы слышим, что Россия могла быть вовлечена во внутренние отношения США, это клевета", — говорит пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Разумные люди в США тоже понимают, что Флинн не хочет сесть в тюрьму, поэтому скажет все, что от него захотят противники Трампа.

Однако проблема в том, что на основании его пусть даже лживых показаний можно будет повесить на президента обвинения в измене национальным интересам, что уже является достаточным основанием для организации импичмента. И тут уже Трампа вряд ли спасут обвинения Обамы в прослушке или же заявления о том, что его преследуют из-за победы над обожаемой демократами Хиллари.

На сегодняшний день Комитет по разведке сената отверг просьбу Флинна об иммунитете в обмен на показания в "российском деле". "Мы должны сначала разобраться. У нас, помимо данных разведки, есть порядка 20 свидетелей, согласившихся сотрудничать в этом деле, — говорит член комитета, сенатор Джон Корнин. — Однако в какой-то момент мы, возможно, и захотим поговорить с генералом Флинном".

Очень четкая позиция: нужно, чтобы рыбка подергалась и глубже села на крючок, дабы потом можно было бы не торопясь вытаскивать добычу.