Фийон не намерен голосовать за Ле Пен, если проиграет первый тур выборов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Кандидат на пост президента Франции, экс-премьер Франсуа Фийон заявил в эфире телеканала BFMTV, что не будет голосовать за свою соперницу — лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, если не пройдет во второй тур президентских выборов.

"Я не буду исключен 23 апреля (первый тур выборов — ред.)", — заявил Фийон в ответ на вопрос ведущего о том, проголосует ли он за Ле Пен 7 мая во втором туре, если сам в него не пройдет.

"Все знают, каковы мои убеждения, все знают, что я сражался с "Национальным фронтом" всю свою жизнь, и я не прекращу этого делать в 63 года", — отметил Фийон.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.