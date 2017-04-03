Правящая партия Армении победила на выборах в парламент

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Четыре политические силы прошли в парламент Армении по итогам обработки сведений со всех 2009 избирательных участков – правящая Республиканская партия лидирует с 49,12% (771 247 голосов), сообщил в понедельник глава ЦИК Тигран Мукучян.
Остальные блоки и партии не набрали необходимых для прохождения в парламент процентов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.
Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления.