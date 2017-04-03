Могерини поздравила Вучича с избранием президентом Сербии

БРЮССЕЛЬ, 3 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поздравила Александра Вучича с избранием президентом Сербии и сообщила, что Евросоюз будет следить за последствиями его избрания.

"(Наши) поздравления Вучичу, который стал президентом, а уже не премьер-министром. Вчера мы наблюдали очень ясные результаты выборов в Сербии. Я желаю ему всего наилучшего в его новом качестве, мы будем следить за последствиями этих выборов в Сербии", — заявила Могерини журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

В свою очередь еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан отметил, что "выборы, кажется, были проведены согласно стандартам" ЕС.

"Мы еще ожидаем окончательного доклада БДИПЧ. Всегда хорошо, когда результаты ясные", — сказал еврокомиссар. При этом он отметил, что теперь властям Сербии необходимо "осторожно использовать эту решительную поддержку граждан".

Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.

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