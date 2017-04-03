Железняк: победа Вучича открывает новые возможности для дружбы с Россией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Победа председателя Cербской прогрессивной партии Александра Вучича на президентских выборах в Сербии является шагом к укреплению стабильности на Балканах и в Европе и открывает новые возможности для реализации потенциала многовековой дружбы и сотрудничества с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Предварительные результаты прошедших в Сербии президентских выборов указывают на победу премьер-министра и лидера правящей Сербской прогрессивной партии Вучича уже в первом круге — согласно последним данным, после обработки 56,5% бюллетеней он получил 57,03% голосов.

"Победа Вучича на президентских выборах является важным шагом к укреплению стабильности и межнационального согласия в Сербии, на Балканах и в Европе. Эта политическая победа открывает новые возможности для дальнейшей интенсивной реализации уникального потенциала многовековой дружбы и сотрудничества между Россией и Сербией”, — сказал журналистам Железняк.

Он отметил, что сегодня Сербия укрепляет лидерские позиции в Балканском регионе, надежно защищает свои национальные интересы и безопасность, оберегает мир и стабильности в регионе.

"Следуя миролюбивой политике военного нейтралитета и многовекторного международного сотрудничества, современная Сербия вносит важный вклад в формирование новых европейских реалий, где не должно быть места блоковому мышлению и навязываемым извне решениям. Поэтому победа Александра Вучича значима и для Сербии, и Европы в целом”, — полагает депутат.

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