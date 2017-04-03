Железняк: победа Вучича открывает новые возможности для дружбы с Россией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Победа председателя Cербской прогрессивной партии Александра Вучича на президентских выборах в Сербии является шагом к укреплению стабильности на Балканах и в Европе и открывает новые возможности для реализации потенциала многовековой дружбы и сотрудничества с Россией, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Победа Вучича на президентских выборах является важным шагом к укреплению стабильности и межнационального согласия в Сербии, на Балканах и в Европе. Эта политическая победа открывает новые возможности для дальнейшей интенсивной реализации уникального потенциала многовековой дружбы и сотрудничества между Россией и Сербией”, — сказал журналистам Железняк.
Он отметил, что сегодня Сербия укрепляет лидерские позиции в Балканском регионе, надежно защищает свои национальные интересы и безопасность, оберегает мир и стабильности в регионе.
Подробную биографию Александра Вучича читайте в справке РИА Новости >>