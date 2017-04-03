Правозащитники заявили, что израильские военные не пускают их в сектор Газа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Израильские военные препятствуют доступу правозащитных организаций в сектор Газа, следует из доклада правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).
По данным организации, Израиль блокирует передвижения в данном регионе из соображений безопасности, а также исходя из своих обязательств перед сектором Газа, согласно которым доступ в район обеспечивается только при исключительных гуманитарных обстоятельствах, в число которых работа правозащитников не входит.
"Эти препятствия оказывают прямой эффект на работу правозащитных организаций по фиксированию нарушений правил ведения войны, включая военные преступления", — отмечается в докладе.
В докладе организации также приводится ряд рекомендаций для министерства обороны и МВД Израиля, Международного уголовного суда, движения ХАМАС и Египта. Они включают в себя снятие полного запрета на въезд и выезд из сектора Газа, обеспечение доступа правозащитников в район, а также предоставление возможности использовать морской порт и аэропорт. Среди других рекомендаций – обеспечение безопасности правозащитников на территории сектора Газа и проведение тщательного расследования преступлений, предположительно, совершенных палестинскими вооруженными формированиями в течение 2014 года.
Исследование основано на опросах 12 палестинских правозащитных организаций, базирующихся в Газе, а также двух иностранных и одной израильской организации. По данным Human Rights Watch, четыре из них являются ключевыми для наблюдения за соблюдением правил ведения войны.
Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в США. По официальным данным, организация осуществляет свою деятельность за счет частных пожертвований, в основном из стран Северной Америки и Западной Европы.