Правозащитники заявили, что израильские военные не пускают их в сектор Газа

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Израильские военные препятствуют доступу правозащитных организаций в сектор Газа, следует из доклада правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Согласно расследованию организации, ограничительные действия израильских ВС не позволяют правозащитникам фиксировать нарушения прав человека и норм международного права и устранять их. По утверждению HRW, Израиль регулирует все передвижения между Западным берегом и сектором Газа, даже если маршруты не пролегают по его территории.

По данным организации, Израиль блокирует передвижения в данном регионе из соображений безопасности, а также исходя из своих обязательств перед сектором Газа, согласно которым доступ в район обеспечивается только при исключительных гуманитарных обстоятельствах, в число которых работа правозащитников не входит.

"Эти препятствия оказывают прямой эффект на работу правозащитных организаций по фиксированию нарушений правил ведения войны, включая военные преступления", — отмечается в докладе.

Согласно подсчетам HRW, "в гуманитарных целях" израильские военные пропускают порядка 7000 торговцев и 700 представителей международных организаций в месяц.

В докладе организации также приводится ряд рекомендаций для министерства обороны и МВД Израиля, Международного уголовного суда, движения ХАМАС и Египта. Они включают в себя снятие полного запрета на въезд и выезд из сектора Газа, обеспечение доступа правозащитников в район, а также предоставление возможности использовать морской порт и аэропорт. Среди других рекомендаций – обеспечение безопасности правозащитников на территории сектора Газа и проведение тщательного расследования преступлений, предположительно, совершенных палестинскими вооруженными формированиями в течение 2014 года.

Исследование основано на опросах 12 палестинских правозащитных организаций, базирующихся в Газе, а также двух иностранных и одной израильской организации. По данным Human Rights Watch, четыре из них являются ключевыми для наблюдения за соблюдением правил ведения войны.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел Израиля отказало правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в выдаче рабочей визы "из-за поддержки палестинской пропаганды". Согласно коммюнике организации, МВД Израиля в письме от 20 февраля отказало главе представительства HRW в Израиле и Палестине Омару Шакиру в предоставлении разрешения на работу, так как МИД страны считает, что "общественная деятельность и доклады организации связаны с политикой в пользу палестинской пропаганды", а также на основании того, что это "ненастоящая правозащитная группа".

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в США. По официальным данным, организация осуществляет свою деятельность за счет частных пожертвований, в основном из стран Северной Америки и Западной Европы.