Путин отметил высокий уровень сотрудничества России и Армении

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Армении Сержу Саргсяну отметил "высокий уровень союзнического взаимодействия" между РФ и Арменией, сообщается на сайте Кремля в понедельник.

"Сердечно поздравляю Вас со знаменательным юбилеем – 25-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Армения. За прошедшие годы, опираясь на добрые традиции дружбы и взаимного уважения, которые издавна связывают народы России и Армении, мы смогли вывести российско-армянские отношения на высокий уровень союзнического взаимодействия", — говорится в телеграмме.

По словам президента РФ, "динамично развивается политический диалог, реализуются масштабные совместные проекты в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Хорошую отдачу дают совместное участие наших стран в евразийских интеграционных процессах, координация усилий в противостоянии актуальным угрозам и вызовам региональной безопасности".

Путин уточнил, что "наши недавние переговоры в Москве позволили наметить новые, перспективные направления совместной работы. Уверен, что дальнейшее укрепление всего комплекса российско-армянских связей – на двусторонней основе, а также в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и других многосторонних структур – отвечает нашим общим интересам, способствует обеспечению мира и стабильности в Закавказье и на евразийском пространстве в целом".

Также Владимир Путин пожелал президенту Армении крепкого здоровья и успехов, "а братскому народу Армении – благополучия и процветания".

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