ФБР создаст спецотдел по России, сообщила FT

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в выборы, сообщает Financial Times.

По данным источника издания, работа отдела также будет нацелена на то, чтобы предоставить директору ФБР Джеймсу Коми дополнительную возможности для доступа к деталям расследования.

"Оно (подразделение — ред.) предназначено для увеличения ресурсов", — сообщил один из агентов ФБР.

Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования "российского вмешательства" в президентские выборы необходим центральный руководитель.

Financial Times отмечает, что подразделение будет базироваться в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне и приступит к работе в следующем месяце.

Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны.

По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. Однако многие пессимистично оценивают подобные перспективы из-за сложности получения доказательств от российской стороны.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми подтвердил, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.