ФБР создаст спецотдел по России, сообщила FT

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ФБР планирует создать специальное подразделение, который будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в выборы, сообщает Financial Times.
"Оно (подразделение — ред.) предназначено для увеличения ресурсов", — сообщил один из агентов ФБР.
Как пишет издание, обычно бюро предпочитает проводить расследования из одного из своих 56 офисов. Однако, по словам действующих и бывших чиновников, для расследования "российского вмешательства" в президентские выборы необходим центральный руководитель.
Ожидается, что контролировать деятельность службы будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в отдел войдут 20 агентов, созванных со всей страны.
По данным издания, следователи ФБР также оценят возможность возбуждения уголовного дела. Однако многие пессимистично оценивают подобные перспективы из-за сложности получения доказательств от российской стороны.
Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.