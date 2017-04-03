Миссия СНГ оценила уровень прозрачности парламентских выборов в Армении

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. По степени прозрачности парламентских выборов Армения превзошла некоторые западные страны, заявил на пресс-конференции в Ереване глава миссии наблюдателей от СНГ, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"В плане открытости, прозрачности выборов наши коллеги в Армении превзошли некоторые западные страны, которые пытаются нас учить, как нужно проводить выборы", — сказал Лебедев.

По его словам, опыт проведения выборов в парламент Армении будет изучен на пространстве СНГ. "Не исключаю, что кто-то его и переймет", — указал он

Миссия наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств СНГ, 172 наблюдателя от миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики.