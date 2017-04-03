СБ Украины заявила о хищении миллиона долларов в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила хищения почти на 30 миллионов гривен (около 1,1 миллиона долларов) в киевском международном аэропорту "Борисполь", который является главными воздушными воротами Украины, сообщил в понедельник пресс-центр СБУ.
По данным ведомства, эта станция относится к объектам критической инфраструктуры, а ее строительство утверждено планом развития аэропорта "Борисполь". Однако, по данным правоохранителей, менеджмент госпредприятия в конце 2015 года перечислил бизнесменам более чем 28 миллионов гривен (более 1 миллиона долларов) авансового платежа, а строительство объекта до сих пор не началось.
"Государственные средства через ряд фиктивных фирм выведены организаторами сделки в "тень". Во время обысков в офисных помещениях аэропорта и коммерческих структур оперативники СБ Украины обнаружили печати фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "Клиент-Банк" и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, которая свидетельствует о незаконном присвоении денег аэропорта", — заявили в СБУ.
В пресс-центре сообщили, что в рамках дела наложен арест на счета коммерческих предприятий, которые были задействованы в проведении финансовой сделки.