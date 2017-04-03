Наблюдатели СНГ назвали выборы в Армении открытыми и демократичными

ЕРЕВАН, 3 апр — РИА Новости. Миссия наблюдателей от СНГ считает, что прошедшие в Армении парламентские выборы были свободными, прозрачными и открытыми и соответствовали общепризнанным демократическим нормам, заявил РИА Новости глава миссии, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В воскресенье, 2 апреля, в Армении прошли выборы в парламент, по предварительным данным, в Национальное собрание проходят четыре партии и блока.

"Состоявшиеся 2 апреля выборы в Национальное собрание республики Армения проведены в соответствии с конституцией, избирательным кодексом и общепризнанными демократическими нормами проведения выборов. Мы сделали вывод, что они прошли на многопартийной и конкурентной основе, были свободными, прозрачными и открытыми", — сказал глава миссии наблюдателей.

По его словам, органы госвласти и местного самоуправления, избирательные комиссии Армении обеспечили в ходе выборов "реализацию права граждан страны на свободное волеизъявление, а использование современных технологий повысило доверие граждан к результатам голосования".

Лебедев считает, что высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий, а также разъяснительная работа, проводившаяся с избирателями, способствовала тому, что миссия не зафиксировала каких-либо нарушений в ходе голосования, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Миссия наблюдателей от СНГ работает в Армении с 14 марта. В нее входят представители восьми из 11 государств СНГ, 172 наблюдателя от миссии в ходе дня голосования посетили 1215 избирательных участков из 2009 во всех областях республики.