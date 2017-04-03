Трамп заявил, что по-прежнему наслаждается своей работой

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете Financial Times, что спустя несколько месяцев после инаугурации все еще получает удовольствие от своей работы.

"Мне действительно это нравится. Мне это доставляет удовольствие. Мы многое сделали. У нас дела идут в гору", — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, наслаждается ли он по-прежнему своей работой.

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США 20 января, победив кандидата от демократов Хиллари Клинтон.