Эквадор продолжит левый курс уже с Лениным

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Надежды правых сил на продолжение победной тенденции последних лет в Латинской Америке не оправдались: на состоявшемся в воскресенье втором туре выборов президента Эквадора побеждает кандидат от правящего блока Ленин Морено.

Прошел по грани



Разница между показателями кандидата от блока "Альянс ПАИС" Морено и его соперника кандидата от движения КРЕО-СУМА Гильермо Лассо невелика – чуть более 2%. По данным национального избирательного совета (НИС), после обработки 96,02% голосов Морено получает 51,12% голосов, Лассо – 48,88%.

Однако и этого Морено хватает для победы, несмотря на заявления сторонников правых о возможных махинациях в ходе подсчета голосов. Основанием для таких заявлений их авторы называют странную быстроту подсчета: если по итогам первого тура понадобилось несколько дней, чтобы подсчитать голоса, то сейчас первые результаты подсчета 90% голосов были объявлены уже через два часа. К тому же вызвало подозрение временное прекращение работы сайта национального избирательного совета.

Сам Лассо заявил о многочисленных нарушениях в ходе самого голосования и уже пообещал опротестовать его результаты во всех 24 провинциях страны, а также потребовать пересчета голосов.

К победе революции в инвалидном кресле

Действующий глава государства Рафаэль Корреа назвал результаты необратимыми, так как разница между кандидатами после обработки 94% голосов уже составляла более 200 тысяч голосов, которые невозможно было преодолеть оппозиции.

"Большая новость для великой родины: революция вернула себе победу в Эквадоре, правые силы побеждены, несмотря на их миллионы и СМИ, более чем два процента разницы, Ленин – президент", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter сразу после оглашения первых результатов.

Для Корреа итоги выборов были наиболее чувствительны, так как только при условии победы Морено Эквадор сохраняет тот самый социально-экономический курс, который он строил за годы трех своих президентств с 2007 года.

Значительную часть этого времени Морено был соратником Корреа, занимая пост вице-президента с 2007 по 2013 годы. Работать на этом посту 64-летнему Морено не помешало даже инвалидное кресло, к которому он прикован с 1998 года, когда получил травму в результате попытки ограбления. Он становится первым в истории человеком с ограниченными возможностями, ставшим во главе Эквадора. В случае окончательной победы в должность он вступит 24 мая 2017 года на срок четыре года.

Именно Морено стал один из главных "столпов" создания и реализации в стране программы "Миссия Мануэль Эспехо", направленной на социальную адаптацию и включение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями. Морено пообещал создать за четыре года 250 тысяч новых рабочих мест и сохранить нынешнюю социальную политику, ориентированную на поддержку малоимущих слоев населения.

В 2012 году Морено был номинирован на Нобелевскую премию мира, а в 2013 году стал специальным посланником генсека ООН по вопросам инвалидности и доступа.

Противостояние

Победа левых сил ознаменовалась противостоянием полиции с манифестантами, недовольными результатами голосования. Президент Корреа сообщил, что в нескольких городах были зафиксированы вспышки насилия, обвинив проигравших правых в этом, а телевидение вело прямую трансляцию происходившего в непосредственной близости от НИС (Национальный избирательный совет) страны. Там манифестанты были остановлены полицией, и произошел ряд инцидентов. Однако в целом пока ситуация развивается относительно спокойно. Кандидат Лассо призвал своих сторонников действовать только в рамках закона и мирным путем, не поддаваясь на провокации.

Подарок Ассанжу



В победе Морено был заинтересован и еще один всемирно известный персонаж – основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж. Дело в том, что еще до голосования Лассо пообещал, что в случае победы в течение 30 дней попросит его покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, где он скрывается от шведского правосудия.

Ассанж не остался в долгу и с иронией прокомментировал вероятный проигрыш Лассо во втором туре. "Я сердечно приглашаю Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из офшоров или без)", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.