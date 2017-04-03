Президент Колумбии Сантос сообщил о 254 погибших при сходе селевого потока

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос подтвердил в воскресенье, что жертвами схода селевого потока в городе Мокоа стали 254 человека.

Ранее эту цифру называл Красный крест, однако затем власти уточнили число погибших, снизив его до 207 человек.

"Мне сообщают, что, к несчастью, цифра погибших поднялась до 254, наши молитвы – с ними и их семьями", – написал Сантос в своем микроблоге в Twitter.

Он сообщил также, что на восстановление экономической активности в Мокоа уже выделены 1,2 миллиарда песо (порядка 415 тысяч долларов США), а в ближайшие 10 дней должна быть налажена временная схема снабжения электричеством департамента Путумайо, нарушенная в результате стихии.

"Работы по оказанию помощи продолжатся в ближайшие дни, Мокоа должен восстать из руин после этого удара", – написал Сантос.

Трагедия произошла в ночь на субботу, когда вышедшие из берегов после проливных дождей реки Мокоа, Сангояко и Мулатос вызвали селевой поток. Президент ввел в стране режим национального стихийного бедствия.

Me informan que desgraciadamente la cifra de muertos subió a 254. Nuestras oraciones están con ellos y sus familias #MocoaSomosTodos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) 3 апреля 2017 г.

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