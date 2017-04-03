ЦИК Армении: в парламент страны проходят четыре партии

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Четыре политические силы проходят в парламент Армении по итогам обработки сведений с 1501 участка из 2009, правящая Республиканская партия лидирует с 49,32% (529,2 тысячи) голосов, свидетельствуют данные с сайта Центризбиркома республики.

Оппозиционный блок "Елк" (Исход) преодолел семипроцентный барьер лишь после обработки 64% бюллетеней и сейчас набирает 7,39% (79 тысяч 250) голосов избирателей.

Блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном, набирает 27,67% (296,8 тысячи) голосов. У партии "Дашнакцутюн" 6,74 % (72 тысячи 298) голосов.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.