Оппозиция намерена оспаривать итоги выборов президента в Эквадоре

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Кандидат в президенты Эквадора Гильермо Лассо заявил о многочисленных нарушениях в ходе голосования и пообещал принять все доступные меры для защиты демократии и оспаривания итогов выборов.

"Мы продолжаем борьбу, уже ясно, что есть свидетельства манипулирования актами голосования, есть места, где сумма проголосовавших больше, чем всего было избирателей, зарегистрированных на участках", — заявил Лассо, обращаясь к своим сторонникам в эфире канала TVC.

Он пообещал представить протесты по итогам выборов во всех 24 провинциях страны. "Вся моя команда работает, чтобы как можно скорее представить протесты в соответствии с законом, мы не можем позволить, чтобы были нарушены итоги волеизъявления народа, любой студент математики и статистики мог бы доказать, что возможная разница между данными exit poll и результатами голосования может составлять 1-1,5%, но не 8%, как они хотят это представить", — сказал оппозиционер.

По последним данным избирательных властей, кандидат от правящих левых сил Эквадора Ленин Морено пока побеждает на выборах президента Эквадора с 51,07% голосов. За соперника Морено, кандидата от правых сил Лассо отдано 48,93%.

Лассо попросил всех эквадорцев не поддаваться провокациям и рассказал, что в минувший вторник он и его семья подверглись нападению, однако, благодаря национальной полиции, не пострадали.

"Господин Корреа, не играйте с огнем", — призвал Лассо действующего президента страны.