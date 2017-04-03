Ассанж призвал проигрывающего на выборах в Эквадоре Лассо покинуть страну

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж призвал проигрывающего на президентских выборах в Эквадоре кандидата от правых Гильермо Лассо покинуть страну в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю Лассо покинуть Эквадор в течение 30 дней (с его миллионами из офшоров или без)", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось, что после подсчета 94% голосов кандидат от правящих сил Ленин Морено сохранил лидерство на выборах президента Эквадора, набирая 51,07% голосов. За его соперника Лассо отдано 48,93%.