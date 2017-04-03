Южная Корея, США и Япония проводят морские учения по борьбе с КНДР

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Минобороны Южной Кореи сообщило о начале совместных с США и Японией морских учений по борьбе с подводными лодками КНДР, передает агентство Ренхап.

Согласно заявлению Минобороны, маневры стартуют в понедельник и будут проходить в течение трех дней в районе южнокорейского острова Чеджудо, сообщает агентство, отмечая, что учения нацелены на закрепление "эффективного ответа" трех стран в ответ на угрозы, исходящие от подводных лодок КНДР на фоне разработки Пхеньяном баллистических ракет для субмарин.

Каждая сторона задействует на учениях эсминцы — Южная Корея представит Kang Gam Chan, США направляют эсминец McCampbell, Япония — Sawagiri. Планируется использование вертолетов Lynx и MH-60, а также самолета P-3 Orion. В ходе учений стороны отработают обнаружение подводной лодки и обмен соответствующей информацией с союзниками, сообщает агентство.

С начала этого года северокорейские военные неоднократно осуществляли пуски баллистических ракет. Последний пуск четырех ракет, предположительно, нового типа, был проведен в начале марта. Три из них упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.