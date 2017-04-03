Зять Трампа Джаред Кушнер прибыл в Ирак

ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Зять президента США Дональда Трампа и его советник Джаред Кушнер прибыл в Ирак, сообщили в воскресенье американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Как сообщил корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста, освещающий деятельность главы государства, Кушнер отправился туда вместе с главой комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

В свою очередь, агентство Рейтер уточнило, что по словам представителя Белого дома, Кушнер хотел своими глазами увидеть Ирак и выразить поддержку иракскому правительству.