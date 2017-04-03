Замгенсека НАТО подчеркнула важность диалога альянса с Россией

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Отношения России и НАТО не возвращаются к business as usual, но диалог продолжается, и в альянсе рады, что военные каналы коммуникации продолжают действовать, заявила в интервью газете "Коммерсант" замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер.

По итогам заседания Совета Россия – НАТО, которое состоялось 30 марта, генсек альянса Йенс Столтенберг отметил некоторый прогресс в отношениях, однако отметил, что хотел бы от российской стороны больше прозрачности и рассчитывает на брифинги о предстоящих военных учениях.

Постпред РФ при НАТО Александр Грушко ранее отмечал, что Москва получает все больше сигналов, что НАТО хотела бы возобновить диалог, но на практике признаков разморозки нет. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к налаживанию равноправного диалога с альянсом и странами-участницами по всему комплексу проблем.

"Мы, конечно же, не возвращаемся к business as usual… Но внутри альянса есть четкое видение того, что мы должны не только использовать принцип сдерживания и обороны, но и вести с Россией диалог. По этому вопросу на Варшавском саммите прошлым летом был достигнут консенсус. Так что наш диалог продолжается, и мы рады, что военные каналы коммуникации сейчас продолжают действовать. Это очень ценно и служит интересам безопасности всех членов Совета Россия-НАТО", — сказала Геттемюллер.