Оппозиционый блок "Елк" проходит в парламент Армении, по данным ЦИК страны

ЕРЕВАН, 3 апр – РИА Новости. Оппозиционный блок "Елк" на выборах в Армении набирает 7,02% (61 тысячу 380) голосов и становится четвертой политической силой, проходящей в парламент, свидетельствуют данные сайта Центризбиркома республики по итогам обработки данных с 64% участков.

Правящая Республиканская партия, возглавляемая президентом Армении Сержем Саргсяном, лидирует с 49,64 % (432 тысячами) голосов. За ней следует блок "Царукян", возглавляемый самым богатым бизнесменом Армении Гагиком Царукяном. Он набирает 27,92 % (243 тысячи) голосов. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,67 % (58 тысяч) голосов.

Остальные блоки и партии не набирают необходимых для прохождения в парламент процентов голосов. Всего в выборах участвуют девять партий и блоков. Для попадания в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов, блокам — 7%.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе. В выборах приняли участие пять партий — Республиканская партия Армении, "Свободные демократы", "Армянское возрождение", "Армянская революционная федерация Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — "Елк" (Исход), "Царукян", "Оганян-Раффи-Осканян", Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

Из всех представленных на выборах политических сил только "Свободные демократы" и "Елк" выступают за углубление отношений с Западом. В частности, представители "Елк" выступали против присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). "Свободные демократы" же призывают к выходу из ЕАЭС и развитию отношений с ЕС. Остальные партии и блоки поддерживают развитие союзнических отношений с Россией.