Морено сохранил лидерство на выборах в Эквадоре после обработки 94% голосов

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Кандидат от правящих сил Ленин Морено сохранил лидерство на выборах президента Эквадора, набирая 51,07% голосов после обработки 94,18% бюллетеней, сообщил в воскресенье вечером официальные данные глава национального избирательного совета (НИС) Хуан Пабло Посо.

По словам Посо, за соперника Морено, кандидата от правых сил Гильермо Лассо отдано 48,93%.

Действующий глава государства Рафаэль Корреа уже назвал результаты необратимым, так как разница между кандидатами после обработки 94% голосов составляла более 200 тысяч голосов.