В Китае взрыв на складе нефтяной компании унес жизни пяти человек

ПЕКИН, 3 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Жертвами взрыва на складском помещении одной из нефтяной компаний в китайской провинции Аньхой стали пять человек, еще трое пострадали, передает в понедельник агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв прогремел вечером в воскресенье на складе компании Ваньхуа (Wanhua) в городе Аньцин. После взрыва склад загорелся. Пожарным понадобилось три часа, чтобы потушить пожар.

Тела погибших были обнаружены утром в понедельник. В настоящий момент двое пострадавших проходят лечение в больнице, третий был выписан. Угрозы загрязнение окружающей среды вблизи склада выявлено не было. Причина случившегося выясняется.