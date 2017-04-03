Президент Эквадора назвал необратимой тенденцию к победе Ленина Морено

МЕХИКО, 3 апр – РИА Новости. Тенденция к победе кандидата от правящих сил Ленина Морено на выборах главы государства в Эквадоре уже необратима, заявил действующий президент Рафаэль Корреа.

"Официальные цифры после подсчета 94% голосов: Ленин – 51,07%, Лассо – 48,93%, тенденция необратима, более 200 тысяч голосов разницы", — написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

Cifras oficiales con el 94% escrutado:

Lenín: 51,07%.

Lasso: 48,93%.

Tendencia IRREVERSIBLE, más de 200.000 votos de diferencia. — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 апреля 2017 г.

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